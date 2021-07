BBQ, 중복맞이 위메프오 최대 8000원 할인 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스 비비큐(BBQ)가 중복을 맞아 배달앱 ‘위메프오’ 주문 시 최대 8000원 할인을 제공하는 ‘중복맞이 프로모션’을 진행한다고 21일 밝혔다.

BBQ 중복맞이 프로모션은 중복 당일인 이날 단 하루 동안 진행되며, 위메프오 앱에서 BBQ 전 메뉴 주문 시 기본 5000원 할인 혜택을 제공한다. 여기에 위메프오 첫 주문 시 1000원, 카카오페이 결제 시 2000원 추가 할인이 각각 적용돼 최대 8000원 할인된 가격으로 BBQ치킨을 즐길 수 있다.

지난해부터 코로나19로 인한 사회적 거리두기, 비대면 소비 등의 영향으로 배달 음식에 대한 수요가 늘어나면서, 복날에도 삼계탕 대신 치킨을 찾는 고객이 꾸준히 증가하고 있는 추세다. BBQ는 지난 11일에도 초복 당일 매출이 지난해 같은 기간보다 18% 증가한 바 있다.

한편, BBQ앱에서는 오는 22일까지 전 메뉴 구매 시 속안심 반마리 쿠폰을 증정하는 프로모션을 매일 진행한다. BBQ앱을 통해 전 메뉴 주문 시 쿠폰 사용이 가능하다.

