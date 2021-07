대상, 미국 견과류 1위 '플랜터스' 독점 유통

[아시아경제 이승진 기자] 대상이 글로벌 견과류 브랜드 ‘플랜터스’와 국내 독점 판매 및 유통에 관한 계약을 체결하고 판매에 나섰다고 21일 밝혔다.

플랜터스는 100년이 넘는 전통의 미국 견과류 판매 1위 브랜드로, 주로 땅콩과 스낵 등의 제품을 취급하고 있다. 전세계에서 두 번째로 오래된 마스코트 ‘미스터 피넛’으로도 알려져 있다. 대상은 플랜터스와 품목별 라이선스 독점 계약을 체결하고, 플랜터스 제품을 국내에 독점 공급하게 됐다.

대상은 플랜터스의 대표 제품 ‘플랜터스 피넛’ 6종을 국내 시장에 선보인다. 플랜터스 피넛은 플랜터스의 대표 제품으로 100% 미국산 땅콩을 플랜터스만의 독자적인 로스팅 기술로 제조해 바삭한 식감과 고소한 맛을 구현했다. 대상이 선보이는 제품은 ‘허니로스트’, ‘드라이로스트’, ‘허니넛’, ‘솔티드·허니 번들’, ‘버라이어티팩’ 등 6종이다.

대상 관계자는 “전세계적으로 사랑 받는 견과류 플랜터스를 국내 소비자들이 더 가까이 즐길 수 있도록 제품을 선보이게 됐다”며 “이번 플랜터스를 통해 국내 소비자에게 새로운 트렌드와 맛을 제공할 예정”이라고 말했다.

