'무역센터 테스트베드 참가' 오이스터에이블, 더블유티씨서울과 계약 체결

[아시아경제 정현진 기자] 한국무역협회의 '무역센터 테스트베드' 사업에 참가했던 친환경 스타트업 오이스터에이블이 솔루션 제공 정식 계약체결에 성공했다고 무협이 21일 밝혔다.

오이스터에이블은 다 쓰고 난 투명 페트병을 배출함에 넣으면 '오늘의 분리수거' 애플리케이션(앱)에 포인트를 적립해 이후 이 포인트로 페트병을 재활용해 만든 티셔츠 등을 구매할 수 있도록 하는 사업을 하고 있다. 이 업체는 2019년부터 무협의 무역센터 테스트베드 사업에 참가하고 있다. 지난해에는 코엑스 전시관 내 사물인터넷(IoT) 기반의 투명 페트병 분리 배출함 6대를 설치하고 기술검증(PoC)을 받아왔다.

코엑스, 트레이드타워, 아셈타워 등 무역센터 시설관리를 담당하는 더블유티씨서울은 이날 오이스터에이블과 정식 계약을 맺고 코엑스 전시장 내 투명 페트병 분리 배출함을 기존 6대에서 12대로 늘리기로 했다. 향후 1년간 5t의 투명 페트병을 수거하는 것이 목표다. 투명 페트병 5t으로는 업사이클링 티셔츠 1만장을 생산할 수 있으며 연간 20t 이상의 이산화탄소 감축 효과가 있다.

무협은 이번 정식 계약체결에 한화솔루션의 지원이 한몫했다고 전했다. 한화솔루션은 2019년부터 오이스터에이블의 분리 배출함 도입 비용을 지원했다. 무역협회는 이날 한화솔루션과 서면으로 업무협약을 맺고 앞으로 ESG(환경·사회·지배구조) 분야 우수 스타트업 발굴과 스케일업 지원에 함께 나서기로 했다.

무역협회 박선경 혁신생태계실장은 "최근 ESG 경영이 화두인 가운데 테스트베드 사업을 통해 입주사 및 내방객들에게는 ESG 경영 동참에 기여하고 스타트업에게는 스케일업 기회를 제공하게 돼 기쁘다"면서 "앞으로도 무역센터가 스타트업의 실질적인 스케일업을 돕는 테스트베드가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 무역센터 테스트베드 사업은 올해도 진행 중이다. 참가 희망기업은 7월 27일까지 오픈 이노베이션 플랫폼 이노브랜치로 신청하면 된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr