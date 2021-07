최재형 아들 "아빠가 입양 더 말하길, 나는 당당"…與에 반박

[아시아경제 금보령 기자] 최재형 전 감사원장의 아들 최모씨가 "아빠가 입양아를 키운다는 점을 더 언급했으면 좋겠다"는 입장을 내놨다. 여권에서 최 전 원장을 향해 '입양아 얘기는 더 언급하지 말라'고 한 데 대한 반박인 셈이다.

20일 최씨는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "아직도 많은 아이들이 입양을 기다리고 있다"며 이같이 밝혔다. 최 전 원장은 2000년에 작은아들, 2006년에 큰아들을 입양한 바 있다.

최씨는 "입양되기 전에는 제 자신이 부모님도 없고 고아라는 점에서 항상 부끄럽고 속상하고 숨고 싶어서, 잘 나서지도 못하고 제가 처해 있는 상황 때문에 우울했다"며 "특히 저는 초등학교 때 입양됐기 때문에 그 당시에는 더불어민주당의 기사처럼 말씀하는 글들이 달콤하게 들렸다. 왜냐하면 그때는 제가 저를 부끄럽게 생각했을 때였다"고 설명했다. 전일 이경 전 민주당 상근부대변인은 한 TV프로그램에 출연해 '최 전 감사원장은 아이 입양에 대해 더는 언급하지 말아 달라고 해야 한다'고 말했다.

최씨는 "살아오면서 하나님의 손길로 저는 진짜 많이 치유됐고 저는 더이상 부끄럽지 않고 당당하다"며 "저는 그래서 아빠가 이런 점을 더 언급했으면 하고, 전했으면 좋겠다. 그래야 많은 아이들이 저처럼 극복할 수 있는 발판과 밑거름이 될 수 있기 때문"이라고 강조했다.

이어 그는 최 전 원장이 입양 관련 이야기를 할 수 있는 인물이라고 목소리 높였다. 최씨는 "사실 저런 부분은 저처럼 고아였던 아이들이 아픔을 공감하지 다른 사람이 위하는 척하고 그러는 건 가식이고 가면으로 느껴진다"며 "하지만 저희 아빠는 직접 저와 부딪히고 이겨내셨기 때문에 아빠가 제 마음을 이해하고 저 같은 아이들을 위로 할 수 있다고 생각한다. 그래서 아빠와 같은 사람들이 할 수 있는 일이고, 도와줄 수 있는 부분이라 생각한다. 더 많이 언급해달라"고 얘기했다.

최 전 원장 부부는 입양한 두 아들의 성장일기를 2004년부터 2011년까지 한국입양홍보회 홈페이지에 공개적으로 남기며 입양에 대한 편견을 없애는 데 노력한 것으로 알려져 있다.

