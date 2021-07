현대차, 프리미엄 SUV '알카자르' 인도출시 한달만에 1만1000대 예약

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 인도에 선보인 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV) 알카자르가 출시 한달 만에 예약 1만1000대를 돌파하며 인기를 끌고 있다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 227,000 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 632,864 전일가 227,500 2021.07.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 대기업 백신 모더나→화이자 급변경…당국 "모더나 공급 일정 변경 때문"(종합)[타볼레오]세단의 탈을 쓴 전기 스포츠카…제네시스 G80 전동화 모델 close 인도법인은 "지난달 16일 출시된 알카자르가 1만1000대 예약됐고, 5600대 이상이 판매됐다"며 "예약 대수의 30%는 최상위 트림"이라고 20일 밝혔다.

현대차는 "알카자르가 보여준 다양한 기능, 프리미엄 패키지 등이 압도적인 호응을 얻고 있다"며 "6·7인승 모델도 라인업에 추가해 인도 SUV 시장을 선도하고 있다"고 말했다.

현대차는 알카자르 6·7인승 모델과 프리미엄 트림을 통해 고급 SUV 시장 점유율을 늘리고 있다. 인도는 가족 단위 차량 이용이 많은 만큼 3열 시트를 장착해 경쟁 모델보다 뒷좌석 탑승감을 높인 것이 시장에서 좋은 반응을 얻은 것으로 보인다.

최근 현대차는 인도에서 높은 판매고를 올리고 있다. 1998년 인도 첸나이 공장에서 양산을 시작한 현대차는 인도에서 지난달 30일 누적 1000만대 생산기록을 세웠다. 이 때 1000만대째로 생산된 차량이 알카자르다.

또한 현대차 인도법인은 지난달 5만4474대를 판매해 지난해 같은 달(2만6820대)보다 103.1% 증가했다. 인도 시장 판매는 4만496대, 수출 판매는 1만3978대다.

특히 현대차와 기아는 5월 인도에서 합산 판매량 3만6501대를 기록해 마루티 스즈키를 제치고 처음으로 월별 판매량 1위에 올라섰다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr