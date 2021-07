[아시아경제 박형수 기자] 이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 10,600 전일대비 50 등락률 +0.47% 거래량 84,152 전일가 10,550 2021.07.20 15:19 장중(20분지연) 관련기사 이엔코퍼레이션 "한성크린텍, 반도체 핵심 초순수 기술자립…소부장 강소기업 도약"이엔코퍼, 최대주주 지분 확대 “책임경영 강화" 이엔코퍼레이션, 액상지정폐기물 처리사업장 추가인수 close 자회사인 한성크린텍은 유럽 2차전지 거점인 헝가리에 법인설립을 마무리하고 공격적인 해외 영업에 나선다고 20일 밝혔다.

한성크린텍은 헝가리 현지법인을 통해 2차전지 생산기지 증설프로젝트 수주 확보를 위한 영업을 시작한다. 헝가리에 아우디와 BMW 등 세계적인 완성차업체의 전기차 생산설비가 있다. 국내 2차전지 업체들은 유럽 전기차에 제품을 공급하는 생산거점으로 자리 잡고 있다. 대규모 투자를 지속하고 있다.

한성크린텍 관계자는 "전해액 관련 저장·공급·배관 공사, 공기정화 덕트 공사 등 올해 의미있는 수주를 확보하는 것이 목표"라면서 " 유럽 수처리 시장으로 사업을 확대할 예정"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr