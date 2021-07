제18회 전국지역 리더대회 … 2021년 거창에서 개최

2021 전환, 농촌과 지역에서 희망을 거창하게 發光하자



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 경남 거창도립대학에서 분과별 전국 지역 리더들과 관계 기관과 단체장 등이 참석한 가운데 ‘제18회 전국지역 리더대회 2021 거창대회’를 개최했다.

이날 행사는 구인모 거창군수를 비롯해 김종두 군 의장과 권순모·김향란·표수죽 의원, 김인식 한국농어촌공사 사장, 박진도 국민총행복 전환포럼 이사장, 박경 지역재단 이사장 등이 참석했다.

구 군수는 환영사에서 “열띤 토론과 의견교환을 통해 기후생태 위기와 지역위기의 시대에 농촌과 지역에서 새로운 희망을 만들어 주민 행복 시대와 지역 행복 시대를 함께 열어가는 비전과 실천의 연대를 기대한다”고 말했다.

특히 올해는 ‘2021 전환, 농촌과 지역에서 희망을 거창하게 發光하자’라는 슬로건을 내건 이번 대회는 기조 강연, 6개분과의 토의 및 제14회 전국지역 리더상 수상과 수상자의 사례발표가 있었으며, 거창지역 수상자로는 거창여성농민회토종사업단장 신은정씨와 거창 공유농업사회적협동조합 이사장 김제열씨가 수상했다.

전국리더 대회는 지역발전의 주체인 지역 리더들이 서로의 경험과 사례를 바탕으로 상호교류와 연대를 통해 지역의 주체 역량을 강화하는 전국대회다.

