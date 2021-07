만도, 자율주행 사업부문 자회사 9월 출범…주총서 물적분할 승인

[아시아경제 이기민 기자] 만도가 20일 열린 임시주주총회에서 자율주행 사업부문 물적 분할 계획을 승인 받았다고 밝혔다.

참석(66.9%) 주식 총수 중 85.0% 찬성을 얻은 이날 특별결의안은 주요 국내외 의결권 자문기관의 찬성 의견에 따른 투자자들의 지지에 힘입어 가결됐다고 만도는 설명했다.

이에 따라 무인순찰로봇, 무인전기차충전기, 클라우드 플랫폼 등 모빌리티 사업을 맡은 신설법인 만도 모빌리티 솔루션즈(가칭, MMS)가 오는 9월1일 출범한다.

자율주행기술 고도화와 사업확장을 우선적으로 추진하게 되는 MMS는 전문 인력·첨단 기술 확보와 동시에 적극적인 글로벌 마케팅을 실행에 나갈 예정이다.

만도는 이번 물적 분할로 사업별 투자와 운영을 최적화하고, 주력 사업의 양대 축인 자율주행과 EV 솔루션(섀시 전동화·EV 신사업) 부문의 전문성을 강화한다는 방침이다.

조성현 만도 총괄사장은 "이번 분할을 통해 만도가 새로운 날개를 달았다"며 "무엇보다도 신설법인의 자율주행 첨단 기술 개발에 속도를 내어 고객·주주에게 완전자율주행으로 보답하겠다"고 밝혔다.

