윤재갑 의원, 해남·진도 수해 농가 농협이 복구지원 한다

주택 침수피해를 본 농가 도배·장판 자원봉사자들과 직접 교체



코로나19 예방 용품 꾸러미 200박스 등 지원키로

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 윤재갑 국회의원(전라남도 해남·완도·진도)은 20일 농협중앙회가 집중호우로 인해 피해를 본 해남·진도 농가에 도배·장판 지원과 코로나19 예방 용품 등을 지원한다고 밝혔다.

지난 5일부터 6일 양일간 해남과 진도에 기록적인 폭우가 쏟아지면서 384세대, 760여 명의 이재민이 발생하였고, 1만㏊ 넘는 농경지와 약 31개 양식장이 침수·파손되는 등 해남·진도 지역 농어업인들은 큰 피해를 보았다.

이에 농협중앙회 전남지역본부(본부장 박서홍)는 해남·진도 피해 농가의 조속한 피해복구와 최근 다시 유행하고 있는 코로나19로부터 농업인을 보호하기 위해 수해 농가 도배·장판 1000만원, 농작업 건강마스크 1만 매, 코로나19 예방 용품 꾸러미 200박스를 지원하기로 했다.

윤재갑 국회의원은 “집중호우로 아픔의 나날을 겪고 있던 해남·진도 농가에 도움의 손길을 전할 수 있게 돼 다행이다”며 “농협의 지원에 깊은 감사를 드리며, 차질 없는 피해복구를 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

진도=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr