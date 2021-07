히말라야 완등 후 실종된 김홍빈, 광주시 '대책위' 가동

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 장애인 최초로 히말라야 8000m급 14좌를 완등한 손가락 없는 산악인 김홍빈 브로드피크 원정대장이 하산 도중 조난을 당해 실종되면서 광주광역시가 지원에 나섰다.

광주시는 김홍빈 대장의 무사귀환을 위한 '사고수습 대책위원회'를 가동했다고 20일 밝혔다.

김 대장은 현지시각 18일 오후 4시58분(한국시각 오후 8시58분) 파키스탄령 카슈미르 북동부 카라코람산맥 제3고봉인 브로드피크(8043m) 등정에 성공했다. 장애인이 히말라야 8000m급 14좌를 완등한 것은 최초다.

완등 후 하산 중 김 대장은 실종됐고 구조팀에 의해 발견됐지만 다시 실종된 것으로 알려졌다.

김 대장은 지난 1991년 북미 최고봉 매킨리(6194m)를 단독 등반하다가 열 손가락을 모두 잃고 손목까지 절단했다. 산악인으로서는 좌절할 수 밖에 없는 사고로 오랜 시간 방황을 겪었지만 정신을 차리고 한라산부터 백두산까지 다시 오르며 의지를 다졌다.

선후배들의 도움을 받아 재기한 김 대장은 7대륙 최고봉과 히말라야 14좌 완등에 나섰고 지난 2009년 13좌를 정복했다.

마지막 남은 브로드피크 등정으로 코로나19로 힘든 국민들에게 희망의 메시지를 전하고 싶다며 도전에 나섰고 그 위업을 달성했지만 하산 과정에서 실종되면서 충격을 줬다.

이에 정치권과 시민 등 각계각층에서 무사귀환을 기원하는 메시지가 이어지고 있다.

광주시 또한 조인철 문화경제부시장을 위원장으로, 피길연 광주시산악연맹회장을 본부장, 김준영 문화관광체육실장을 실무단장으로 하고 광주시, 외교부, 대한산악연맹, 광주시산악연맹, 광주시 장애인체육회 관계자 등을 참여시켜 대책위를 구성했다.

대책위는 정부 및 파키스탄과 필요시 중국 정부에 보다 적극적인 협조를 요청할 방침이다.

