[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 트와이스 나연이 여신 미모를 뽐내며 근황을 전했다.

최근 나연은 트와이스 공식 SNS에 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 그는 브라운톤의 중단발 헤어스타일로 세련미를 자아내며 셀카를 찍고 있다.

한편 트와이스는 지난 9일 정오 tvN 목요스페셜 '슬기로운 의사생활 시즌2'의 네 번째 OST인 '누구보다 널 사랑해'를 정식 발매했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr