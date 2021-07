SK머티리얼즈, 실리콘 음극재 사업 진출…美 기업과 합작사 설립

SK머티리얼즈, 지분 75% 소유…본사는 한국에 마련

[아시아경제 황윤주 기자] 반도체 및 디스플레이 소재 전문기업 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 384,800 전일대비 4,800 등락률 +1.26% 거래량 32,776 전일가 380,000 2021.07.20 10:04 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈, 601억원 규모 자회사 주식 취득 결정반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close 가 미국 배터리 차세대 음극 소재 기업과 합작사를 한국에 설립한다.

SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 384,800 전일대비 4,800 등락률 +1.26% 거래량 32,776 전일가 380,000 2021.07.20 10:04 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈, 601억원 규모 자회사 주식 취득 결정반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close 는 604억원을 투자해 미국 'Group14 Technologies(Group14)'와 합작회사 'SK 머티리얼즈 그룹14(가칭)'을 설립한다고 20일 밝혔다. 합작회사의 지분율은 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 384,800 전일대비 4,800 등락률 +1.26% 거래량 32,776 전일가 380,000 2021.07.20 10:04 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈, 601억원 규모 자회사 주식 취득 결정반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close 가 75%, Group14이25%이며, 본사는 한국에 마련될 예정이다.

미국 시애틀에 본사를 둔 ‘Group14’은 ‘실리콘 음극재’ 관련 기술 및 특허를 보유한 배터리 소재 회사로 2015년에 설립됐다. 이번에 합작회사를 통해 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 384,800 전일대비 4,800 등락률 +1.26% 거래량 32,776 전일가 380,000 2021.07.20 10:04 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈, 601억원 규모 자회사 주식 취득 결정반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close 는 '실리콘 음극재'를 생산하게 된다. 실리콘 음극재 흑연 음극재보다 주행 거리가 향상되고 충전시간이 단축돼 전기차 배터리 업체들로부터 많은 주목을 받고 있다. 또 가볍고 부피가 작은 성질로 배터리를 만드는데 유리해 편의성 및 사용시간 증대를 필요로 하는 모바일/테블릿 등 IT 기기나 드론 같은 소형 항공기에도 활용되고 있다.

SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 384,800 전일대비 4,800 등락률 +1.26% 거래량 32,776 전일가 380,000 2021.07.20 10:04 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈, 601억원 규모 자회사 주식 취득 결정반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close 는 이번 합작회사 설립으로 기존 반도체, 디스플레이, OLED 소재 외에 배터리 소재를 사업에 새롭게 추가함으로써 제품 포트폴리오 다변화뿐만 아니라, 미래 성장동력을 확보했다.

한편 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 384,800 전일대비 4,800 등락률 +1.26% 거래량 32,776 전일가 380,000 2021.07.20 10:04 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈, 601억원 규모 자회사 주식 취득 결정반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close 는 지난 12월 ‘Group14’의 시리즈B 우선주 투자유치에 1300만 달러(원화 약 142억원) 투자를 통해 지분율 10.3%를 확보, 3대 주주로 올라선 바 있다.

