"왕좌의 게임부터 유포리아까지" 웨이브, HBO 시리즈 대규모 공급

[아시아경제 조슬기나 기자] "'왕좌의 게임', '섹스 앤 더 시티'부터 '유포리아' 새 시즌까지." 웨이브가 미국 HBO를 비롯한 해외 메이저 스튜디오들의 인기 작품을 잇따라 확보하며 콘텐츠 라인업을 강화하고 있다.

온라인동영상서비스(OTT) 웨이브를 운영하는 콘텐츠웨이브는 HBO와 대규모 콘텐츠 공급 계약을 체결했다고 20일 발표했다. 웨이브는 이번 계약을 통해 웨이브는 HBO의 드라마, 다큐 등 주요 콘텐츠를 1년간 제공하게 된다. 향후 HBO와의 파트너십을 활용, 콘텐츠 경쟁력 우위를 확보한다는 계획이다.

이에 따라 사상 최고 히트작이 된 판타지물 ‘왕좌의 게임’ 시리즈를 비롯해 영화 정보 사이트 IMDB에서 평점 9.4점으로 TV시리즈 3위에 올라 있는 ‘밴드 오브 브라더스’, 핵폭발 사태를 재구성한 시리즈 ‘체르노빌’ 등 주요 작품들이 7월 22일부터 웨이브에 순차적으로 업데이트 될 예정이다.

웨이브는 이번 계약을 통해 HBO 주요작품 독점제공권도 확보했다. ‘왓치맨’, 니콜 키드먼과 휴 그랜트 주연의 ‘언두잉’, HBO의 최근 스티븐 킹 원작 스릴러 ‘아웃사이더’ 등 최신 시리즈를 비롯, 미국 현지에서 곧 방영 예정인 ‘유포리아’ 새 시즌도 웨이브가 국내 최초 공개한다.

이밖에 일본 드라마 ‘미스 셜록’, 대만 드라마 ‘통령소녀(THE TEENAGE PSYCHIC)’, ‘계지유랑기 (ADVENTURE OF THE RING)’ 등 HBO아시아의 오리지널 작품 또한 순차 오픈 된다.

웨이브는 2019년 출범 직후 NBCU, CBS, MGM 등 해외 메이저 스튜디오의 인기 드라마들을 독점 제공해 왔다.

김홍기 웨이브 콘텐츠그룹장은 “현재 단독 제공 중인 해외 메이저 스튜디오 드라마 1000여편에 더해 HBO 주요작품들도 단독 제공 라인업에 대거 추가할 예정”이라면서 “추가되는 명작 드라마들이 웨이브 이용자들에게 좋은 선물이 되길 바란다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr