KT스카이라이프 알뜰폰 유심, 전국 '이마트24' 판매 개시

[아시아경제 구은모 기자] KT스카이라이프는 이마트24와 손잡고 20일부터 전국 5000여 개 이마트24 편의점에서 skylife 모바일 후불 유심을 판매한다고 20일 밝혔다.

이마트24 편의점에서 구매할 수 있는 skylife 모바일 유심 종류는 '모두 충분 11GB+' 요금제를 포함해 무약정 요금제 21종으로 고객의 데이터 사용량과 음성·문자 등 소비 성향에 맞춰 실용적인 선택이 가능하다.

특히 skylife 모바일 대표 요금제인 '모두 충분 11GB+’는 월 3만3000원에 음성, 문자 기본 제공, 데이터 11GB 소진 후 매일 2GB를 추가 제공해 무제한으로 쓸 수 있으며 2년간 매월 150GB의 추가 데이터를 제공한다.

사용 방법도 셀프로 5분 내 가입과 개통을 진행할 수 있어 간편하다. 이마트24 편의점에서 유심 구매 후 유심패키지에 안내되어 있는 셀프개통 전용 QR코드 또는 스카이라이프 다이렉트샵에 접속해 안내에 따라 개통 진행 후 유심을 휴대폰에 장착하면 된다.

아울러 스카이라이프와 이마트24는 7월 유심판매 론칭 프로모션으로 기본 가입 고객 혜택(네이버페이 최대 3만 포인트)에 더해 유심 가격 상당(9000원)의 편의점 상품권을 제공하며, 고객이 셀프개통 시 추가로 이마트 상품권 2만원을 증정하는 등 다양한 혜택을 제공할 계획이다.

김의현 KT스카이라이프 영업본부장은 "많은 소비자가 ‘skylife 모바일’을 보다 편리하게 누릴 수 있도록 접근성이 좋은 편의점으로 유심 판매처를 더욱 확대했다"며 "앞으로도 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 다양한 온·오프라인 채널을 통해 합리적인 통신 혜택을 제공할 계획“이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr