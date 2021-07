[아시아경제 임춘한 기자] AK플라자는 전라남도와 농특산물 판로 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 업무협약으로 AK플라자는 전라남도 농특산물 판로 확대와 마케팅 활성화를 지원하게 된다. 이를 통해 농가에게는 안정적인 공급 판로를 제공하고 AK플라자 방문 고객에게는 우수한 품질의 농특산물을 선보이는 선순환 체계를 구축한다.

AK플라자는 주요 지점 내 직거래장터 정례화 및 상설매장 개설과 운영 등에 대한 내용을 지속 협의해 나갈 예정이다.

AK플라자 관계자는 "전라남도청과 함께 신선하고 안전한 전라남도 농특산물의 생산 및 공급 체계를 구축하게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 국내 농가를 도와 함께 상생할 수 있는 시스템 구축에 힘쓰겠다”라고 말했다.

