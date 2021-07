충남, 수산물 가공업 年생산액 ‘1조원’ 성큼

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남지역 수산물 가공식품업계가 연간 생산액 1조원 달성을 눈앞에 뒀다.

19일 충남도와 통계청(수산물 가공업 통계)에 따르면 지난해 충남에서 생산된 수산물 가공식품 총액은 8538억원으로 전년대비 2971억원 늘었다.

특히 충남지역 수산업계는 전년대비 2018년 2811억원, 2019년 5568억원 등 지난해까지 3년간 연평균 51%의 생산액 증가율을 나타냈다.

반면 지난해 전국 수산물 가공식품 생산액은 6조2200억원을 기록해 전년대비 2.58% 증가하는데 그쳤다.

이를 토대로 충남은 지난해 수산물 가공식품 생산액 전국 상위 5위에서 올해 3위로 순위가 두 계단 올랐다.

도는 이 같은 추세가 올해까지 이어질 경우 연말까지 수산물 가공식품의 생산총액이 1조원을 넘길 수 있을 것으로 내다보고 있다.

품목별 생산액에서 가장 많은 비중을 차지한 것은 단연 ‘조미김 등 기타 수산가공식품’이다.

기타 수산가공식품은 지난해 생산액 5494억원을 기록해 전체의 64.3% 비중을 차지했다. 이어 마른김 등 해조제품 1571억원(18.4%), 젓갈류인 염신품 510억원(6%), 어묵 등 연제품 476억원(5.6%) 등의 순으로 생산액 비중이 컸다.

충남은 수산물 가공식품 생산규모가 커지는 것과 함께 수출액도 늘려가는 중이다.

실제 지역 수산가공식품 수출액은 2000년 363만4000달러, 2005년 587만5000달러, 2010년 1900만7000달러, 2015년 5669만2000달러, 2019년 9452만3000달러 등으로 가파른 상승세를 이어가고 있다.

조미김 등 수산가공식품은 충남의 주력 수출품목으로 꼽히며 지난해 충남이 사상 처음으로 수산가공식품 수출액 1억달러를 넘기는 데도 효자역할을 했다. 이 같은 성장세는 코로나19 확산 상황에서 올린 성과물이라는 점에서 의미부여가 가능하다.

수산물 가공식품 생산 및 수출 호조에 힘입어 지난해 충남 관내 수산물 가공업체는 총 318개소로 전년대비 68개소, 종사자 수는 3526명으로 전년대비 1274명 각각 늘어나기도 했다.

도는 지역 수산물 가공품 생산액 증가 요인으로 산지 가공시설 및 거점단지 등 인프라 구축과 투자, 소비·수출 육성정책 강화 등을 꼽는다.

조원갑 도 해양수산국장은 “수산물 가공 산업은 지역에서 생산되는 원물 형태의 다양한 수산물을 고부가가치 가공품으로 만들어 수요처에 납품함으로써 어업인 소득향상에 기여하고 있다”며 “도는 지난해 12월 비전 선포한 ‘충남 수산물 유통·가공·수출 육성계획’에 따라 대규모 수산식품 클러스터를 조성하는 등 수산물 가공 산업 인프라를 더욱 확대해 나갈 방침”이라고 말했다.

한편 수산물 가공업 통계는 통계청의 지정 통계로 지방자치단체가 해마다 1월~3월 전년도 수산물 가공품 생산액과 생산량, 업체 수, 종사자 수 등 실적을 조사한 후 해수부 검증을 거쳐 6월∼7월 확정 발표한다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr