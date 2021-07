박광온 "이재명 측 SNS 비방 의혹, 당 차원의 조사·합당한 조치 있어야"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표 캠프에서 총괄본부장을 맡고 있는 박광온 의원이 경기도 교통연수원 사무처장 진씨의 사회관계망서비스(SNS) 네거티브 의혹과 관련해 "당 차원의 조사와 합당한 조치가 있어야 할 것"이라고 강조했다. 특히 이 전 대표를 향한 비방이 진씨의 단독행위인지 혹은 조직적 개입이 있는지 등에 대해 이 지사가 답변해 달라고 요구하기도 했다.

19일 박 의원은 YTN라디오 '황보선의 출발새아침'에 나와 "이것은 사실 여론조작의 형태인데, 민주주의를 파괴하는 가장 위험한 범죄"라면서 "그냥 덮고 지나갈 수 있는 문제가 아니다"라고 지적했다.

박 의원은 "누가 후보가 되고 안 되고의 문제를 훨씬 뛰어넘는 매우 심각한 우리 사회의 건강성과 민주주의를 위협하는 행위"라면서 이 지사를 향해 강도 높게 비판했다.

전일 이 지사가 해당 직원을 직위해제한 것에 대해서는 "인사 조치로 선을 긋고 지나가기는 어려운 사안"이라면서 "최소한 이 지사가 몇 가지를 밝혀줘야 한다"고 말했다.

그는 "진 모씨의 여론조작 범죄를 언제부터 알게 됐냐, 경기도 산하기관이나 유관기관에 이처럼 진 모 씨 같은 일을 하는 사람이 또 있느냐, 그래서 산하기관 임직원을 비롯한 직원들의 SNS 계정을 전수조사 할 의향이 있느냐, 또 당당하게 나서서 투명하게 진 씨를 수사기관에 고발해서 진상을 밝히는 데 협력할 의사가 있느냐, 이런 정도는 이 지사에게 질문 드리고 싶다"고 했다.

박 의원은 진씨에 대해 "교통연수원의 사무처장이었는데 어제 날짜로 직위해제됐다. 그런데 이 분이 성남시 산하에 있는 축구단, 성남FC의 직원으로 재직을 했고 2018년에는 경기도지사 선거캠프에 참여했다고 한다"고 전했다. 이어 "그 뒤로 이 지사가 교통연수원 사무처장에 임명한 것으로 알고 있다. 이렇게 보면 이 지사와 밀접한 관계라는 것을 미루어서 짐작할 수 있지 않나 싶다"고 말했다.

박 의원은 "국가기관인 중앙선관위가 조사에 들어간 것으로 알고 있다. 그렇기 때문에 철저히 조사해서 법과 원칙에 따라서 조치를 하기를 기대한다"면서 "이 문제는 민주주의를 위협하는 매우 중대한 불법행위기 때문에 현 지도부가 이 문제를 적당히 이렇게 넘어가려고 해서는 안 된다, 당 차원의 조사가 진행되어야 되고 합당한 조치가 있어야 된다"고 강조했다.

이어 "진 씨를 수사기관에 고발하는 문제는 진행결과를 봐가면서 검토를 하도록 하겠다"고 덧붙였다.

