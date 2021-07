[아시아경제 송화정 기자]지난 16일부터 거래가 재개된 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,100 전일대비 1,550 등락률 -8.31% 거래량 2,500,917 전일가 18,650 2021.07.19 10:12 장중(20분지연) 관련기사 '인터파크' 후속株 발견! 기업가치 100억달러 잭팟![e공시 눈에 띄네] 코스피-15일아시아나항공, 에어부산 주식 979억원에 추가 취득 close 이 거래 재개 후 이틀 연속 약세다.

19일 오전 9시45분 기준 아시아나항공은 전일 대비 1200원(6.43%) 내린 1만7450원에 거래됐다. 거래 첫 날인 지난 16일에 2.86% 하락한 데 이어 약세를 이어가는 모습이다.

아시아나항공에 대해 중장기적 관점에서 접근할 필요가 있다는 의견이다. 방민진 유진투자증권 연구원은 "대한항공과의 완전 통합까지 2년 이상 남아있는 가운데 의미있는 여객 수요 회복은 내년 하반기부터 가시화될 수 있어 당분간 순손실이 누적(자본 축소)될 가능성이 있어 장기적 관점에서 접근할 필요가 있다"고 말했다.

