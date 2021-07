김준철 광주경찰청장 '코로나 확산예방' 유흥가 방역현장 점검

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김준철 광주광역시경찰청장이 유흥가 방역현장 점검에 직접 나섰다.

18일 광주경찰청에 따르면 김 청창은 최근 광주지역 코로나19 확진자가 급증함에 따라 확산예방을 위해 이날 오전 0시부터 2시까지 서구 치평동 소재 유흥시설 밀집지역을 찾았다.

유흥가 주변 행정명령 준수 실태 점검하고 단속 지원 경찰관을 격려했다.

현장점검은 지난 15일 이후 광주지역 거리두기가 격상됨에 따라 ‘유흥시설 등의 업소는 00시부터 05시까지 영업시간 제한’ 등 방역당국의 행정명령에 대한 현장의 이행실태를 살펴보기 위해 추진됐다. 이날 경찰은 유흥주점 등 185개소를 점검, 2건(2명) 적발했다.

광주경찰은 코로나19 유흥시설 특별단속기간 동안 총 151명의 경력이 동원돼 방역수칙위반 1건 1명, 불법행위 9건 20명을 단속했다. 앞으로도 지속적으로 점검, 방역 예방활동에 집중할 방침이다.

김 청장은 “힘든 시기이지만 빠른 시일 내 코로나 19극복을 위해 방역수칙 준수 등 협조를 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr