[포토]유동균 마포구청장 김창룡 경찰청장과 홍대 부근 클럽 점검

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 16일 저녁 김창룡 경찰청장과 함께 홍익대 인근 클럽 거리에서 방역수칙 준수 상황을 점검했다.

이날 점검은 현장 업소를 방문, 방역 수칙 준수를 당부하고 현장 점검요원의 고충을 청취했다.

경찰청과 마포구는 “이번 위기를 조기에 극복할 수 있도록 방역수칙 위반 행위에 엄정 대응할 것”이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr