경북도교육청, 19일부터 고3·교직원 백신접종 … 대상자 3만4445명

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도교육청은 오는 19일부터 고3 학생과 고교 교직원을 대상으로 코로나19 예방 백신 접종을 한다고 17일 밝혔다.

경북 지역 24개 예방접종센터에서 오는 19일부터 30일까지 1차 예방 접종, 오는 8월 9일부터 20일까지는 2차 예방 접종이 완료될 예정이다. 예방접종 대상 인원은 고3 학생 2만3507명, 고교 교직원 1만938명 등 3만4445명이다.

접종 시 신분증을 개인별로 지참해야 한다. 미성년자의 경우에는 사전에 배부된 접종 시행 동의서와 예진표를 접종 전날 보호자와 함께 작성 후 접종 당일 지참해야 한다.

접종 당일 학생 건강상태가 좋지 않은 학생은 접종 연기가 가능하다. 접종 후에는 접종기관 내에서 15~30분 정도 이상반응 발생 여부를 관찰 후 귀가하면 된다.

임종식 교육감은 "1·2차 예방접종이 순조롭게 진행되어 학생 및 교직원이 코로나19 상황에서 보다 안전하고 건강한 학교생활이 되길 바란다"고 했다.

