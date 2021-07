[아시아경제 이지은 기자] 최종건 외교부 제1차관은 17일 오전 아이보시 코이치 주한일본대사를 외교부로 초치해 문재인 대통령에 대한 공사 관계자의 비외교적, 무례한 발언에 대해 항의했다.

최근 소마 일본 대사관 공사는 국내 언론인과의 면담에서 문 대통령이 한일관계를 두고 '자위하고 있다'는 표현을 해 물의를 빚엇다. 이에 대해 일본 대사관이 이날 새벽 입장문을 통해 유감을 표명하고 엄중히 주의를 줬다고 밝히기도 했다.

최 차관은 "일본 정부가 이러한 상황의 재발을 방지하기 위한 차원에서 가시적이고 응당한 조치를 신속히 취해달라"고 요구했다.

이에 아이보시 대사는 해당 관계자의 부적절한 발언에 대해 유감을 표명하고, 우리 정부의 요구 내용을 즉시 본국 정부에 보고하겠다고 말했다.

