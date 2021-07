[위클리中企]시몬스·깨끗한나라·데코뷰

[아시아경제 김종화 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스는 수원시 권선구 세류동에서 '시몬스 맨션 수원권선점'을 개장했고, 종합제지기업 깨끗한나라는 '소중한 생명을 살리는 헌혈' 릴레이 캠페인을 시작했다. 토탈 홈스타일링 브랜드 데코뷰는 본격적인 여름을 맞아 오는 31일까지 '썸머 시즌 오프'를 실시한다.

시몬스 침대, 시몬스 맨션 수원권선점 개장

수면 전문 브랜드 시몬스가 경기도 수원시 권선구 세류동에 '시몬스 맨션 수원권선점'을 개장했다.

시몬스 맨션 수원권선점은 NC백화점 수원터미널점과 이마트 수원점, 삼성디지털프라자 권선점, LG전자베스트샵 남수원본점 등 대형 가전·유통 매장이 밀집한 핵심 상권에 자리 잡아 고객의 유입이 용이하다. 또 편리한 교통 환경으로 수원 영통과 화성, 그리고 동탄 1·2신도시 등 주변 신도시의 수요까지 확보할 전망이다.

시몬스 침대는 시몬스 맨션 수원권선점 오픈을 기념해 고객들을 대상으로 푸짐한 사은품을 증정한다. 사은품은 구매 금액별로 상이하며, 상품 소진 시 조기 종료될 수 있다. 신혼부부와 예비 신혼부부를 위해 풍성한 혜택을 담은 '웨딩 프로모션'도 진행 중이다.

깨끗한나라, '소중한 생명 살리는 헌혈' 릴레이 캠페인 진행

종합제지기업 깨끗한나라가 용산구 소재 본사에서 '소중한 생명을 살리는 헌혈' 릴레이 캠페인을 시작했다.

이번 캠페인은 ESG 경영 노력의 일환으로 '건강하고 깨끗한 세상'이라는 슬로건 아래 혈액 수급 안정화와 헌혈 문화 조성에 앞장서자는 취지로 기획됐으며, 지난 3월 1차 '소중한 생명을 살리는 헌혈' 캠페인에 이어 2차로 진행됐다.

헌혈 캠페인은 지난 14일 서울 용산구 소재 본사를 시작으로, 16일 충북 청주시 청주공장, 21일 음성공장까지 릴레이 형태로 진행된다. 철저한 방역수칙 아래 발열 체크, 마스크 착용, 손 소독 등 위생 수칙을 철저히 준수하고 시간대별로 인원을 분산해 헌혈이 이루어진다.

깨끗한나라 관계자는 "혈액 보유량이 모자란 시기에 임직원들의 자발적 헌혈이 조금이나마 보탬이 됐으면 한다"면서 "앞으로도 건강한 지역사회를 만드는데 보탬이 되기 위해 다양한 나눔과 봉사를 진행하겠다"고 말했다.

데코뷰, '2021 썸머 시즌 오프' 여름이불, 러그 등 최대 72% 할인

토탈 홈스타일링 브랜드 데코뷰는 본격적인 여름을 맞아 오는 31일까지 '썸머 시즌 오프'를 실시한다. 이번 썸머 시즌 오프는 커튼, 침구, 러그, 인테리어 소품 등 데코뷰의 인기 품목들을 최대 72%까지 할인 판매하는 다양한 이벤트를 진행한다.

시원한 여름철 인테리어 연출에 꼭 필요한 데코뷰의 베스트 여름이불 8종을 균일가 한정 수량 100개에 한해 2만9000원에 구매할 수 있는 특가 할인전이 진행된다. 또 베스트 리뷰 제품인 아이스 냉감 여름이불, 프리미엄 라탄 대자리 여름러그 등도 최저가 보장으로 할인 판매한다.

구매 제품을 하나 더 증정하는 1+1 특가딜 행사도 기획했다. 일반적으로 복수로 구매하는 품목인 베개 커버, 유리컵, 거실화, 유리접시 등을 구매하면 동일 제품 한 개를 추가로 증정한다. 이외에도 자사몰에서 무료배송 아이콘이 부여된 제품에 한해 무료배송 서비스도 제공한다.

데코뷰는 최대 40% 할인이 진행되는 캠핑용품 할인전도 함께 진행한다. 19일부터 25일까지 진행되며, 품목은 코지 폴딩 로우체어, 비치우드 롤 캠핑 테이블, 에스닉 자카드 멀티 캠핑러그 등이다.

