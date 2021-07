美 대형은행, 점포 250개 무더기 폐쇄…가속화되는 '금융의 디지털화'

[아시아경제 송승섭 기자]미국 대형은행들이 올 상반기 오프라인 점포를 대거 폐쇄하고 인력을 줄인 것으로 파악됐다.

15일 주요 외신에 따르면 웰스파고, 씨티그룹, JP모건 등은 올 상반기 점포 250여개를 폐쇄했다. 각 은행 전체 점포의 1~5%에 달하는 규모다.

웰스파고는 미국 내 점포 154개를 폐쇄하고 인원도 6% 감축했다. 씨티그룹의 경우 미국과 멕시코, 아시아 등 전 세계적으로 점포 100여개를 없앴다. JP모건에서도 점포 40여개가 사라졌다.

업계 전문가들은 코로나19가 ‘금융의 디지털화’를 촉진한 결과라고 분석했다. 애플리케이션(앱)을 통한 금융거래가 활발해지면서 은행 점포와 인력이 불필요해졌다는 설명이다.

뱅크오브아메리카(BoA)의 경우 지난 2분기 계좌 개설과 신규 대출의 44%가 디지털 채널에서 진행됐다. 2019년만 해도 이 비율은 29%에 그쳤다.

