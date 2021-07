경남선거관리위원회 협업 청소년 민주시민교육도



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 산청군청소년수련관은 청소년 동아리연합회인 ‘유나이티드 산청’이 발대식을 하고 활동에 들어갔다고 15일 밝혔다.

유나이티드 산청은 청소년들의 자율적이고 능동적 참여로 올바른 가치관을 정립하고 스트레스 해소와 친화력 향상을 도모하기 위해 만들어졌다.

발대식에 참여한 청소년들은 행사 후 경남도청소년지원재단과 경남도선거관리위원회가 함께 추진한 ‘청소년 민주시민교육’도 참여했다.

민주시민교육은 만 18세 청소년 유권자, 그리고 예비 유권자들이 민주주의 선거의 가치와 민주적 리더십을 배우는 등 시민의식 함양을 위해 마련됐다.

청소년수련관 관계자는 “건전한 지역동아리 문화 형성으로 또래 간의 배려심과 협동심을 배우며 건강한 사회구성원으로 성장하는 데 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.

