전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 15일 서울 세종대로 인근에서 출근길 시민들이 휴대용선풍기 바람을 쐬며 발걸음을 재촉하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

