[현장영상] "제발 살려달라! 굶어 죽는다!" 자영업자들, 심야회견 '울분'

코로나19 시국…"자영업자들만 문닫았다" 분통

방역대책으로 인한 손실 보상 요구

[아시아경제 한승곤 기자, 한승목·이경도 PD] "제발 살려달라!", "굶어 죽겠다!" , "대출도 안 된다!"

수도권 사회적 거리두기 4단계 조치에 항의하기 위해, 자영업자들이 거리로 뛰쳐나와 목소리를 높였다. 소상공인 생존을 위협하는 방역 정책을 수정하고, 그 과정에서 일어난 손실을 국가에서 적극적으로 보존해달라는 취지다.

코로나19 대응 전국자영업자비상대책위원회(비대위)는 14일 오후 11시30분께 서울 여의도공원 앞 대로에서 기자회견을 열고 "우리가 원하는 것은 더는 자영업자만의 코로나 방역을 멈추라는 것이다. 제발 살려달라는 것이다"고 호소했다.

김기홍 비대위 공동대표는 이날 트럭 위 단상에 올라 "코로나를 잡는다는 이유로 자영업자는 계속 빚더미에 앉고 폐업을 하고 있다"면서 "새로운 거리두기 방역을 해야 방역을 해야 할 때라고 생각을 한다"고 강조했다.

이날 집회 현장에서 만난 자영업자들은 입을 모아 정부의 방역 대책을 비판했다. 인천에서 자영업을 하는 김모(45) 씨는 "자영업자들은 입구부터 해서 QR 체크하라고 하지만, 백화점에서 확진자가 많이 나온다고 하는데도 여태까지 QR 체크를 하나도 안 하고 있다"고 지적했다. 이어 "대출도 안 된다, 앞으로 어떻게 살라는 거냐"며 분통을 터뜨렸다.

경기도에서 올라온 40대 자영업자 박 모씨는 "수도권 지방 경계선을 왜 짓는지도 모르겠다"면서 "확진자가 아무런 제재 없이 지방으로 내려가는데 그것에 대한 부분들은 재가 없고, 소상공인에게만 제재를 가한다"고 목소리를 높였다.

또 다른 40대 소상공인 최 모씨는 "자영업자는 죄인이 아니다"라면서 "지금 사람 이하의 취급을 받고 있다고 생각한다. 그 부분에 대해서 말씀을 못 드리니까 행동에 나서는 거다"라고 강조했다. 이어 "일을 안 해도 1년 2년이면 굶어 죽을 판에 월세도 내야하고 세금도 내야 한다"고 지적했다.

한편 경찰은 기자회견이 끝난 직후 "차량에 승차해 도심권에 차량행진을 시도하는 것은 감염병예방법 상 집회금지에 위반하는 것이다"며 "대열을 이루고 차량행진을 시도하는 것은 제지하겠다"라고 강조했다.

