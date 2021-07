우주가는 베이조스, 스미스소니언에 2300억원 기부…역대 최고액

미 항공우주박물관 개선과 '베이조스 학습센터' 건립에 사용

[아시아경제 권재희 기자] 다음 주 우주로 떠나는 제프 베이조스 아마존 창업주가 미국 국립 항공우주 박물관을 운영하는 스미스소니언협회에 2억달러(약 2300억원)을 기부하기로 했다. 이는 스미스소니언 협회가 설립된 1846년 이래 최대규모다.

14일(현지시간) 주요 외신에 따르면 베이조스는 이날 성명을 내고 2억달러를 기부한다고 밝혔다.

기부금 중 7000만달러(약 805억원)는 항공우주 박물관 시설 개선에 사용되고, 나머지 1억3000만달러(약 1495억원)는 대규모 과학교육 시설을 건립하는 데 사용될 예정이다.

'베이조스 학습센터'로 명명될 이 교육 시설은 워싱턴DC 내셔널 몰에 들어서며 학생들의 과학, 기술, 공학, 예술, 수학 교육을 촉진하는 각종 프로그램을 운영하게 된다.

베이조스는 "스미스소니언은 미래를 만들고 꿈을 꾸는 사람들의 상상력을 키우는 데 중요한 역할을 하고있다"며 "과학과 발명, 우주에 대한 사랑은 저에게 도움이 됐고 이번 기부가 다른 사람들에게도 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.

베이조스는 아폴로 11호의 달 착륙 52주년인 오는 20일 자신이 설립한 우주 탐사 기업 블루 오리진의 '뉴 셰퍼드' 로켓을 타고 우주 관광 시범 비행에 나선다.

스미스소니언 협회는 베이조스의 기부에 대해 "세계적인 수준의 학습 센터를 만드는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

스미스소니언 협회는 영국의 화학자이자 광물학자인 제임스 스미스의 유산을 기금으로 설립됐다.

미국 연방정부와 민간단체의 지원을 받아 협회가 운영하는 워싱턴DC 내셔널 몰 주변의 각종 박물관과 미술관, 연구소, 도서관 등은 전 세계 최대 규모의 교육·문화 시설로 평가받는다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr