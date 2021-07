55∼59세 접종예약 재개…또 시스템 불안 '접속대기' 현상 발생

55~59세 접종 대상자 중 예약 못한 167만4000명 상당수가 동시에 예약 시도

질병청 측 "서버 문제보다 네트워크 문제일 가능성 크다"

[아시아경제 공병선 기자] 만 55~59세 대상 코로나19 백신 접종 사전예약이 14일 오후 8시 재개됐지만 접속이 원활하지 않아 이용자들이 불편을 겪고 있다.

질병관리청(질병청)에 따르면 55~59세 전체 접종 대상자 약 352만4000명 중 아직 예약하지 못한 167만4000명의 상당수가 동시에 예약을 시도하는 과정에서 시스템이 불안해진 것으로 보인다. 오는 24일까지 이들이 원하는 접종 날짜와 의료기관을 선택하려면 최대한 서둘러야 하기 때문에 사람이 몰릴 수밖에 없는 상황이다.

질병청은 접속 장애 관련 문의가 잇따르자 이날 오후 9시경 보도자료를 통해 “사전예약 개통 직후 서버 구간 연결이 원활하지 않은 사례가 발생하고 있다”며 “현재 서버 재가동을 완료하고 네트워크를 안정화하고 있다”고 설명했다.

이처럼 신규 대상군이 백신 접종 예약을 할 때마다 동시 접속 폭주 때문에 시스템 마비 현상이 벌어지고 있다. 앞서 유치원·어린이집·초등학교 1~2학년 교사와 돌봄인력 대상 접종 예약을 실시할 때 역시 지난 8일 오전 12시부터 2시간 동안 일부 접속 오류 현상이 발생했다.

국회에서도 잦은 시스템 오류가 발생하자 편의성 제고를 위해 접종 예약 시점을 변경하는 게 좋겠다고 지적했다. 이에 질병청은 기존 오전 12시에서 오후 8시로 예약 시작 시점을 조정했다.

정우진 질병청 시스템관리팀장은 이날 백브리핑에서 “최근 사전예약 시스템을 통해 발생한 장애 유형은 서버 문제라기보다는 네트워크 문제일 가능성이 높다”며 “서버 장애는 엄밀히 말하면 없었고 서버 조치는 구축할 수 있는 최대 성능 장비로 운영하고 있다”고 밝혔다.

