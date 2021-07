[아시아경제 공병선 기자] 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 29,000 등락률 +24.68% 거래량 4,209,528 전일가 117,500 2021.07.14 15:30 장마감 관련기사 “메타버스” 타고 주가 쌩쌩! “자이언트스텝” 후속주 공개! 발견! 윤석열 후속株, 빠르게 상승합니다![특징주]한샘, 대주주 지분 매각 추진 소식에 급등 close 은 사모펀드 운용사 IMM프라이빗에쿼티 주식회사에 최대주주 조창걸 명예회장 외 특수관계인 7인의 지분 모두를 매각하기 위해 양해각서(MOU)를 체결했다고 14일 공시했다.

MOU에 따르면 향후 실사를 진행하고 매수인에 독점적 협상권을 부여하기로 했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr