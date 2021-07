[아시아경제 이선애 기자] 네오티스는 145억원 규모의 국내사모 전환사채를 발행한다고 14일 공시했다. 네오티스는 전날 이사회에서 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행키로 결정했다.

