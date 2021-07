상반기 펀드 순자산 800조원 육박…“채권형·MMF 잔고 증가영향”

[아시아경제 이민지 기자] 직접투자 규모가 늘면서 간접투자에 대한 투자 심리가 위축됐음에도 불구하고 상반기 펀드 순자산 규모가 800조원에 육박한 것으로 분석됐다. 채권형 펀드와 머니마켓펀드(MMF)의 증가세가 영향을 준 것으로 분석된다.

14일 금융투자협회가 발표한 ‘2021 상반기 펀드시장 동향’에 따르면 6월말 기준 전체 펀드 순자산은 793조4000억원, 설정액 753조8000억원으로 지난해 말 대기 각각 10.2%, 8.5% 증가했다. 상반기 펀드 시장에 유입된 자금은 총 45조7000억원으로 주식형과 파생상품 펀드 등에서 자금 순유출이 일어났음에도 불구하고 MMF와 채권형 펀드로 자금 유입이 두드러졌다.

공모펀드는 일정 부분 성장률을 회복하며 전년말 대비 순자산은 38조4000억원(14%) 증가해 313조1000억원을 기록했다. 사모펀드는 34조8000억원(7.9%) 증가하는데 그치며 477조5000억원으로 집계됐다. 금융투자협회 측은 “두 자릿수 성장률을 회복한 반면 그간 국내 펀드시장 성장을 주도한 사모펀드는 작년에 이어 성장세 둔화가 지속됐다”고 설명했다.

해외투자펀드 순자산은 259조4000억원으로 지난해 말 대비 22조6000억원(9.5%) 증가했다. 해외펀드에서 높은 비중을 차지하는 부동산과 특별자산 펀드의 급격한 성장률 둔화에도 불구하고 해외 주식과 재간접 펀드로의 자금유입이 전체 순자산 증가에 기여하며 채권형(-1%)을 제외한 전 유형에서 전년말 대비 증가세를 보였다.

유형별로 보면 순자산 변동을 보면 주식형 펀드는 증시 호황으로 차익실현성 환매가 증가했으나 전체 순자산은 9조4000억원(10.3%) 증가한 100조1000억원을 기록했다. 이 가운데 국내 주식형 펀드는 상반기 2조5000억원에 달하는 자금 순유출이 발생됐음에도 불구하고 순자산은 전년말 대비 2조8000억원(4.4%) 증가한 65조8000억원을 기록했다. 해외 주식형 펀드는 코로나19 백신 접종 가속화와 추가 부양책 기대감으로 상승세를 보이며 순자산은 전년말 대비 6조6000억원(23.8%) 증가한 343조원을 기록했다.

채권형·채권혼합형펀드의 순자산은 각각 14조9000억원(12.6%), 7조1000억원(44%) 증가한 132조8000억원, 23조3000억원을 기록했다. 국내 채권·채권혼합형 펀드의 경우 연내 기준금리 인상 등 금리 상승 우려에도 불구하고 단기물 중심으로 법인과 기관의 자금 집행이 이어지며 순자산은 21조9000억원(17.6%) 증가했다. 특히 채권혼협형 순자산은 대형 IPO에 따른 공모주 펀드에 자금이 급격하게 유입되면서 6조9000억원(48.4%)증가하는 급격한 성장세를 보였다. 해외채권형 펀드는 미국의 연방준비제도(Fed)의 테이퍼링 및 금리인상 시기가 당겨질 것으로 예상되면서 해외 채권형 펀드의 순자산은 778억원(1%) 줄었다.

MMF는 시중 유동성 증가와 투자 대기자금 유입 등으로 전체 MMF 순자산은 전년말 대비 16조2000억원(12.8%) 증가한 142조5000억원을 기록했다. 투자처를 찾지 못한 대기자금과 정부 정책자금이 대거 유입되며 5월말에는 월말 순자산 총액 기준 사상 최대 규모인 165조9000억원을 기록했다.

파생상품펀드는 전년말 대비 4조6000억원의 자금이 순유출 됐다. 순자산 역시 세부유형 중 유일하게 감소세를 보였는데 전년말 대비 1조원(1.4%) 줄었다. 부동산과 특별자산 펀드 순자산은 전년말 대비 각각 7조9000억원(7%), 3조8000억원(3.6%) 증가한 121조원 110조6000억원을 기록했다 코로나19로 인한 실사 어려움과 사모 대체투자펀드 부실 사태 영향으로 해외 부동산과 특별자산펀드의 순자산 증가세는 둔화된 것으로 나타났다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr