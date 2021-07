[아시아경제 문혜원 기자] 마노디셰프는 코로나19 재확산으로 비대면 소비를 권장하기 위해 방문 포장 추가 할인 혜택을 제공한다고 14일 밝혔다.

?

상시 진행된 포장 20% 할인 이벤트에 10% 할인을 추가해 총 30% 할인 혜택을 이달 31일까지 한시적으로 제공한다. 서울 강남점, 삼성점, 잠실점, 명동점과 경기 수원점을 포함한 전 지점에서 방문포장시 할인 혜택을 받을 수 있다.

?

방문 포장이 어려운 경우는 음식배달플랫폼 ‘쿠팡이츠’를 통해 로켓 배달 서비스 이용이 가능하다.

?

대표 스테디셀러 메뉴인 한우 스테이크는 30% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr