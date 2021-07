쌍용C&E, 동해·영월지역에 코로나 자가진단키트 5000세트 전달

[아시아경제 김종화 기자] 쌍용C&E가 14일 생산공장이 위치한 강원도 동해, 삼척, 영월지역에 코로나19 자가검사 진단키트 5000세트를 전달했다.

동해시, 삼척시, 영월군에 전달된 자가진단키트는 선제적인 검사로 확진자의 조기 발견과 함께 추가 감염 확산을 차단하는 등 지역 내 코로나19 확산 방지를 위한 방역에 적극 활용될 예정이다.

쌍용C&E 관계자는 "지역을 대표하는 기업으로서 코로나19 팬데믹 상황 속에서 지역 내 방역 강화와 감염병 발생 최소화에 기여하고자 자가검사 진단키트를 전달했다"면서 "앞으로도 ESG경영 기조에 따라 기업의 사회적 책임 완수와 함께 지역과 상생발전할 수 있는 다양한 방안을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.

쌍용C&E는 지난해 기존의 사회공헌팀을 대외협력실로 격상했고, 국내 시멘트업계 최초로 ESG경영을 도입해 대표집행임원을 위원장으로 하는 ESG경영위원회를 신설, 운영하고 있다.

