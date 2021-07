농협은행 "'ESG' 적금 상품명, 고객님이 직접 지어주세요"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 농협 창립 60주년을 맞아 8월 출시 예정인 디지털 신상품 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 적금(가칭)’의 상품명을 공모하는 '랜선 작명가는 나야 나!' SNS 이벤트를 20일까지 진행한다고 14일 밝혔다.

‘ESG적금’은 ▲탄소포인트제 가입동참 서명과 가입기간 중 걸음 수에 따라 우대금리 제공(E, 환경) ▲8·15 광복절 맞이 독도 수호 캠페인(독도 걷기 대회) 결합(S, 사회) ▲100% 민족자본 NH농협은행과 고객과의 네트워크 구축(G, 지배구조) 을 특징으로 출시될 예정이다.

이번 이벤트는 농협은행 공식 SNS(인스타그램, 페이스북) 채널을 팔로우 하고, 이벤트 게시글에 상품명과 의미를 댓글로 남기면 참여할 수 있으며, 친구들을 태그하고 대댓글과 ‘좋아요’수가 많을수록 당첨 확률이 높아진다.

응모된 상품명은 창의성, 대표성, 명료성, 활용성 등을 종합적으로 심사해 총 11개의 당선작을 선정하여 최우수상 인스탁스미니 필름카메라(1명), 우수상 또래오래 치킨 쿠폰(10명)을 증정하고 이벤트 응모고객 중 50명을 추첨해 스타벅스 모바일 쿠폰을 제공한다.

고명환 농협은행 고명환 디지털마케팅부장은 “창의적인 아이디어를 가진 고객들의 많은 참여 바라며, ESG 신상품에 어울리는 센스있는 상품명이 발굴되기를 기대한다”며, “고객과 농협은행이 함께 만들어 나가는 신상품에도 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

