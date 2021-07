관광공사, 순천만습지 등 3곳 열린관광지 '우수사례' 선정

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사가 순천만습지, 당항포관광지, 대가야역사테마관광지 3곳을 열린관광지 ‘우수사례’로 선정했다고 14일 밝혔다.

2015년부터 시작된 열린관광지는 장애인, 고령자, 영유아동반가족, 임산부 등 이동약자 누구나 관광지를 이용할 수 있도록 관광환경을 조성하는 사업이다. 시설 개·보수를 통해 물리적 장벽을 제거하고 안내체계 정비, 인적서비스 환경 개선 등을 실시한다.

이번 우수 열린관광지 선정은 우수사례 발굴을 통해 관리주체인 지자체의 꾸준한 유지관리와 개선을 유도해 사업의 선순환 구조를 정착시키는 데 목적을 뒀다. 이에 따라 총 92개 열린관광지 중 조성 후 3년 이상 경과한 2015~2017년 기간 중 선정된 17개를 대상으로 했고 지난 3월부터 6월까지 전문가 현장조사와 관계자 심층면접, 방문객 통계 분석 등을 종합 평가해 우수사례를 선정했다. 현장조사엔 전문기관, 무장애시설 전문가, 장애인 등으로 구성된 자문단이 참여했다.

순천만습지의 경우 고령자, 장애인 등이 쉽게 이동할 수 있는 무장애 동선, 당항포관광지는 영유아 동반가족이 체험할 수 있는 콘텐츠와 편의시설 조성, 대가야역사테마관광지는 시각장애인을 위한 촉각체험 콘텐츠가 높은 평가를 받았다.

문화체육관광부와 관광공사는 우수 열린관광지에 시설 개보수 및 무장애 관광콘텐츠 개발 등을 위한 맞춤형 컨설팅을 지원할 계획이다. 선정되지 못한 지자체에는 개선·보완 사항을 포함한 모니터링 결과를 개별 안내해 지속적인 유지 관리에 도움을 줄 예정이다.

박인식 관광공사 관광복지센터장은 “2022년도 열린관광지 선정을 위한 공모가 7월30일까지 진행 중"이라며 "내년까지 전국 100개소 이상이 조성 완료될 예정으로 보다 많은 지자체들이 관심을 가져주길 바란다”고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr