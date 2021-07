[아시아경제 박준이 기자] 자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 2,610 전일대비 25 등락률 +0.97% 거래량 7,898,978 전일가 2,585 2021.07.13 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-12일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 양지건설과 54억3430만원 규모로 경기 이천시 호법면 안평리 물류센터 신축공사 PC 제작 및 납품 계약을 체결했다고 13일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액 대비 18.64%에 해당한다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr