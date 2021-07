거창문화재단 제31회 거창국제연극제 취소 결정

군의회, 지역 언론 등 다양한 의견 수렴, 문화재단 이사회에서 결정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 구인모 거창군수는 군청 상황실에서 기자회견을 열어 제31회 거창국제연극제를 취소한다고 13일 밝혔다.

올해 30일부터 8월 7일까지 일정으로 48개 작품 60여회를 선보여 5년 만의 개최에 많은 기대와 관심이 집중됐다.

하지만 지난 10일 문화재단 직원 5명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진을 받았다.

군은 11일 오후 긴급 간부회의 소집해 부서별 의견을 수렴하고, 거창군의회 주례회의를 조기 요청해 의견을 청취하는 등 사태수습을 위해 노력했다.

아울러 지역 언론인 등 각계각층의 다양한 의견수렴 결과 최종적으로 행사를 취소하는 것으로 의결했다.

군은 취소에 따른 우려 사항에 대한 대책으로 이해당사자들 상실감을 행정에서 함께 분담하고, 매몰 비용 최소화를 위해 선정 작품 등을 활용해 수승대 등 관내에서 연말까지 주말 정기적인 공연을 개최하기로 했다.

구인모 거창군수는 “행사 예산을 편성해 주신 거창군의회, 응원해주신 군민, 그리고 타지에서 연극제를 사랑해주시는 향우 등 오랫동안 기다려온 모든 분에게 애초 계획대로 진행하지 못한 것에 대해 송구하다”고 말했다.

이어 “코로나19 위기를 잘 이겨낼 수 있도록 방역 수칙 준수와 협력을 당부하며 하루빨리 소중한 일상 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

