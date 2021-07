국민銀, 청소년 위한 KB경제금융교육 콘서트…금융사기 사례 공유

청소년의 안전한 금융생활! 금융사기 발생대처!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 14일 13시 30분 청소년의 안전한 금융생활을 위한 KB경제금융교육 콘서트를 실시한다고 밝혔다.

13일 국민은행에 따르면 KB경제금융교육 콘서트는 방학을 앞둔 전국 중·고등학생 청소년을 대상으로 진행되며 누구나 참여할 수 있다. 방송은 비대면으로 진행되며 줌과 유튜브 스트리밍을 통해 실시간 참여가 가능하다. 참여를 희망하는 개인이나 학교는 13일 22시까지 포스터의 QR코드로 접속해 신청할 수 있다.

인기 유튜버 임라라씨와 김지훈 KB국민은행 소비자지원부 차장이 출연하는 이번 콘서트는 청소년들이 직접 겪은 금융사기 경험담과 사례를 공유하는 방식으로 진행된다. 실시간 질의응답을 통해 안전한 금융생활을 위한 청소년들이 알아야 할 정보와 금융사기 발생 시 대처하는 방법을 토크쇼 형태로 정보를 제공한다.

이번 경제금융교육 콘서트가 진행되는 KB금융공익재단 스타디는 KB금융지주 및 계열사의 비대면 금융교육과 다양한 영상 콘텐츠 제작·송출이 가능한 공간이다. KB국민은행 관계자는 “SNS활동이 활발한 청소년들을 대상으로 하는 금융사기가 급증하고 있어 이번 경제금융교육 콘서트를 기획했다”며, “금융에 관심이 많은 청소년의 많은 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr