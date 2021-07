‘사적모임 4명까지’ 대전 사회적 거리두기 강화

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 강화된 사회적 거리두기 2단계를 14일부터 1주간 적용·시행한다.

13일 시는 델타 변이바이러스의 유입 등으로 코로나19 확진자가 급증하면서 감염병 확산 저지를 위한 특단의 조치가 필요하다는 판단으로 사회적 거리두기를 강화한다고 설명했다.

강화된 거리두기는 사적모임 가능 인원을 4인까지로 제한하고 백신 인센티브도 모두 중단하는 것을 핵심으로 한다.

다중이용시설 내에서 이뤄지는 모임 뿐 아니라 각종 행사, 종교시설에서 인원을 산정할 때 제외되던 백신 접종자·완료자도 앞으로는 인원 산정에 포함한다는 것이다.

특히 종교시서에서 접종 완료자로만 구성했을 때 허용되던 성가대·찬양팀·소모임 활동도 전면 금지된다.

이외에도 전국에서 모이는 설명회, 공청회, 학술대회, 훈련, 대회 등 행사·모임 인원도 49명으로 제한한다는 것이 시의 설명이다.

적용기간은 오는 21일까지며 이후 상황에 따라선 추가 연장 가능성도 있다.

앞서 대전은 지난 8일 자정을 기해 거리두기를 1단계에서 2단계로 격상했다. 하지만 이후에도 지역 내 신규 확진자는 총 165명, 일평균 33명 발생했다.

이는 거리두기를 격상하기 직전 5일(3~7일)간 발생한 신규 확진자 119명(일평균 23.8명)보다 많은 규모로 13일에는 하루 신규 확진자가 31명 나오기도 했다.

허태정 대전시장은 “코로나19 확산세를 지금 꺾지 못하면 코로나19와 기나긴 싸움이 계속될 것”이라며 “시는 코로나19가 확산되는 것을 조기에 막기 위해 시민들에게 실내·외 마스크 착용, 사적모임 자제, 의심증상 발현 시 선제적 코로나19 검사받기에 적극 동참할 것을 당부드린다”고 말했다.

한편 시는 수도권에서 모임과 행사를 이유로 지역에 다수가 모이는 상황을 우려하고 있다. 중앙사고수습본부에 따르면 현재 수도권 확진자 3명 중 1명은 델타변이바이러스에 의해 감염된 것으로 조사되며 감염 속도가 일반 코로나19 바이러스보다 2.5배 빠르다.

이에 수도권에선 지난 12일부터 거리두기를 4단계로 격상한 상태다. 까닭에 수도권에서의 모임이 지역으로 옮겨져 이뤄질 수 있다는 점을 시는 경계한다.

