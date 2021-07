쿠바, 반정부 시위 확산에 SNS 차단

[아시아경제 권재희 기자] 반정부시위가 확산하고 있는 쿠바에서 정부가 소셜미디어(SNS) 접속을 차단한 것으로 보인다고 AP통신이 12일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 영국 런던에 본부를 둔 인터넷 모니터링 업체 넷블록스의 디렉터 앨프 토커는 이날 쿠바에서 페이스북, 왓츠앱, 인스타그램, 텔레그램 등 SNS가 접속되지 않고 있다며 "SNS로 불붙은 시위에 대한 대응으로 보인다"고 밝혔다.

이어 "다만 트위터는 아직 접속이 차단되지 않은 것으로 보이는데, 이 역시 쿠바 당국이 원한다면 차단할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

실제 쿠바 정부는 지난 11일 수도 아바나 등 전역에서 이례적으로 벌어진 대규모 반정부 시위를 놓고 SNS가 이를 부추겼다는 입장을 보이고 있다.

미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 12일 국영방송 연설에서 "미국 마이애미에 있는 보수적인 쿠바계 미국인 '마피아'들이 소셜미디어를 통해 시위를 선동했다"고 주장했다.

공산국가인 쿠바에서 국민들이 인터넷에 접속할 수 있게 된 것은 비교적 최근의 일이다.

뉴욕 바루크대학의 라틴 아메리카 전문가인 테드 헨켄은 AP에 쿠바에서 모바일 인터넷 접속이 처음 가능해진 것도 2018년 말 쿠바 국영 통신업체가 데이터 서비스를 개시한 이후로 현재는 쿠바 국민의 절반 이상이 인터넷을 이용하고 있다고 말했다.

하지만 이후 인터넷을 통한 정기적인 행사나 시위 조직 등이 가능해지자 쿠바 정부는 이에 대응하기 위해 주기적으로 소셜 미디어 접속을 차단해왔다고 헨켄은 설명했다.

이번 대규모 반정부 시위는 미국의 경제봉쇄 등으로 인한 심각한 경제 위기에 코로나19에 따른 민생고까지 겹친 상황에서 발생했다.

시위가 열린 11일 소셜미디어에는 시민들이 거리를 행진하면서 "독재 타도", "자유", "조국과 삶" 등의 구호를 외치는 영상들이 'SOS쿠바'라는 해시태그와 함께 올라오기도 했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr