권광석 우리은행장, '메타버스' 타고 MZ세대 직원과 소통 행보

[아시아경제 김진호 기자] 권광석 우리은행장이 '메타버스 플랫폼'을 통해 MZ(밀레니얼+Z세대)세대 직원들과의 소통 행보에 나섰다.

13일 우리은행에 따르면 권 행장은 '메타버스를 타고 만나는 우리-MZ'를 주제로 직접 자신의 캐릭터를 만들어 MZ세대 직원과의 만남에 나섰다. 메타버스는 가공, 추상을 의미하는 메타와 현실 세계를 의미하는 유니버스의 합성어다. 3차원 가상세계를 혼합한 공간을 뜻한다.

권 행장은 가상세계에서 자신을 '전광석화'라는 닉네임으로 부르게 해 은행장과 행원이라는 직접에서 벗어나 수평적인 소통의 시간을 가졌다.

메타버스 플랫폼 기능을 활용해 ▲아바타와 친해지기 ▲아이스 브레이킹 게임(MZ 너의 생각이 궁금해 / MZ가 우리은행에 바란다) ▲단체사진 촬영 및 셀카 이벤트 등 MZ세대 직원들이 공감할 수 있는 다양한 방법으로 진행됐다.

권 행장은 "메타버스를 활용한 MZ세대 직원과의 소통 시간은 디지털 트렌드와 세대를 아우르는 새로운 시도였다"며 "우리은행 구성원들이 서로를 한층 더 깊이 이해하는 소중한 기회라고 생각된다"고 말했다.

우리은행은 이날 행사를 시작으로 직원들에게 메타버스 플랫폼의 활용 기회를 제공하고, 메타버스 내에서 구현 가능한 다양한 서비스도 검토해 나가기로 했다. 우리은행 관계자는 "앞으로도 디지털 최신 트랜드에 기민하게 대응하며 전 직원의 적극적인 디지털 마인드를 기반으로 디지털 혁신에 더욱 속도를 낼 계획"이라고 했다.

