NS홈쇼핑, N플루언서와 협업 방송 확대한다

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 라이브커머스 ‘n라방’의 고객 확대를 위해 ‘N플루언서’와 협업 방송을 확대한다고 13일 밝혔다.

N플루언서는 쇼핑호스트와 SNS인플루언서 등으로 구성된 n라방의 공식 진행자 그룹이다. 라이브커머스에 적합한 사회관계망서비스(SNS) 트렌드 상품 개발과 공동 마케팅 활동을 위해 출범했다. 실제 NS홈쇼핑의 자체 브랜드(PB) 및 전략 상품 등을 선보이며 고객에게 좋은 반응을 얻고 있다. 지난달 인플루언서 '라방오락관'과 진행한 '하동가곰탕' 특집방송은 2만1300건의 시청자수와 13만4000개의 좋아요를 기록했다.

오는 14일에는 제주도 인플루언서 '코코보리'가 제주도 무항생제 돈마호크 특별전을 방송한다. 16일에는 N플루언서 '예퍼'의 감성 스니커즈를 한정수량으로 판매하고, 18일에는 라방오락관의 하동가곰탕 특집 앙코르 방송을 준비했다.

NS홈쇼핑 관계자는 "N플루언서의 영향력을 활용한 사전 바이럴 마케팅과 협업 활동을 통해 n라방의 고객층과 카테고리 영역을 확대하고 있다"며 "라이브커머스에 적합한 트렌드 상품 개발과 전략 상품의 활성화를 위해 N플루언서와의 협업을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

