롯데홈쇼핑, '김나운의 요리조리' 2주년 특집 방송…히트 상품 집중 편성

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 식품 전문 프로그램 '김나운의 요리조리' 2주년을 맞아 오는 29일까지 역대 히트상품을 집중 편성하고, 경품 및 적립금 혜택을 제공하는 특집 방송을 진행한다고 13일 밝혔다.

방송인 김나운이 진행하는 '김나운의 요리조리' 2019년 첫 선을 보인 이후 고품질의 가정간편식 등 다양한 먹거리를 선보이며 롯데홈쇼핑 대표 식품 프로그램으로 자리매김했다. 김나운이 상품 기획부터 재료 선정까지 직접 참여한 총 30여종의 간편식을 주로 선보이며 현재까지 총 183회 방송 동안 주문수량 90만세트, 주문금액 520억원 이상을 달성했다.

2년 동안 주문건수를 기준으로 인기 상품을 집계한 결과 '직화 떡갈비', '언양식 불고기 와규한판', '살치살', '손질 갈치' 등이 상위를 차지했다. 상품 재구매율은 일반 간편식과 비교해 2배, 방송 중 실시간 채팅 건수도 식품 방송 대비 3배 이상 높다. 특히 코로나19이후 가정간편식 소비가 급증하며 '김나운의 요리조리' 주문금액은 45% 이상 증가한 것으로 나타났다.

롯데홈쇼핑은 프로그램 2주년을 기념해 히트상품을 집중적으로 선보이고, 그 동안 고객 성원에 대한 감사의 마음을 전하며 함께 자축하는 시간을 갖는다. 특집 방송 기간 중 구매고객을 대상으로 추첨을 통해 커피머신(50명), 케이크(20명), 적립금 2만원(50명) 등을 제공한다. 또한 3회 연속 매진을 기록한 '손질 문어', 주문금액 70억원을 달성한 '직화 떡갈비' 등 인기 상품을 연이어 선보인다.

송재희 롯데홈쇼핑 H&B부문장은 "주부들의 집밥에 대한 고민 해결을 돕기 위해 기획한 '김나운의 요리조리'가 고객들로부터 높은 호응을 얻으며 2주년을 맞았다"며 "그동안 성원에 대한 감사의 의미로 특집 방송을 준비했으며, 앞으로도 고객 요구에 부합하는 우수한 상품과 살림 경험까지 전하며 업계를 선도하는 식품 전문 프로그램으로 거듭날 것"이라고 말했다.

