SKT "스마트 컴프레셔로 똑똑한 공장 만든다"

[아시아경제 조슬기나 기자]제조업 공장에서 광범위하게 사용되는 컴프레셔(압축기)를 스마트하게 관리할 수 있는 클라우드 기반의 스마트 공장 인공지능(AI) 구독형 서비스가 나왔다.

13일 SK텔레콤에 따르면 이 회사는 전날 성진콤프레샤 본사에서 성신콤프레샤, 솔텍시스템과 함께 스마트 컴프레셔 상용화를 위한 업무협약을 체결했다.

3개사는 컴프레셔 도입 공장들의 운영 및 유지 보수 과정에서 발생하는 애로 사항을 AI와 클라우드 기술로 개선하기 위해 이번 협력을 추진했다. 이는 SK텔레콤의 클라우드 기반 AI 스마트 공장 서비스인 ‘그랜드뷰’ 를 출시한 이 후 첫 상용화 사례다.

SK텔레콤은 그랜드뷰 솔루션을 성신콤프레샤에서 제작한 컴프레셔에 커스터마이징해 제공하며 9월에 출시할 예정이다. 솔텍시스템은 컴프레셔의 설비데이터 수집을 위한 사물인터넷(IoT) 게이트웨이를 제작한다.

컴프레셔는 전기모터나 터빈 등의 동력 발생 장치로부터 동력을 전달받아 공기, 냉매, 특수 가스에 압축을 가해 작동가스를 압축시켜 압력을 높여주는 기계로 공장의 제조 공정 전반에 널리 사용된다. 성신콤프레샤는 국내에서 연간 700~800대의 컴프레셔를 생산해 공급하고 있다.

향후 그랜드뷰에 AI 기술을 적용한 스마트 컴프레셔를 통해 ▲설비 정보의 실시간 모니터링 ▲설비의 이상치 및 고장 전조의 알람 ▲원격 제어 ▲AI기반 예지정비 기능 등이 가능해진다. 운영 인력, 유지 보수 등에 효율적인 운영이 가능할 것으로 기대된다.

이번에 적용되는 컴프레셔 전용 그랜드뷰는 월 구독형 서비스 모델로 출시될 예정이다. 그랜드뷰를 구독형으로 도입한 공장은 초기 구축 비용에 대한 부담을 크게 경감할 수 있다.

공지환 성신콤프레샤 대표는 ”SK텔레콤과의 이번 협력은 업계 최초로 LTE망 데이터 수집을 통해 산업 현장에서 컴프레셔를 좀 더 쉽게 유지, 보수, 관리할 수 있게 됐다는 점에서 의미가 크다”며, “스마트 컴프레셔가 보편화 될 수 있도록 지속 노력하겠다” 고 말했다.

최낙훈 SK텔레콤 스마트 팩토리 CO(컴퍼니)장은 "이번 협력은 클라우드, AI 기술을 제조업 현장에 광범위하게 사용되는 컴프레셔에 적용해 중소기업들도 쉽게 활용할 수 있도록 구독형 서비스로 첫 상용화를 했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 “앞으로도 5G, 클라우드, AI 등의 ICT기술을 통해 산업 현장에서의 새로운 서비스를 선보이기 위해 최선을 다하겠다” 고 말했다.

