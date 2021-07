방탄소년단 '버터', 美 빌보드 '핫 100' 7주 연속 1위

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 '버터'(Butter)가 미국 빌보드 '핫 100' 7주 연속 1위라는 대기록을 세웠다.

미국 빌보드는 12일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 BTS가 지난 5월21일 발표한 'Butter'로 최신 차트(7월17일 자) '핫 100'에서 7주 연속 1위에 올랐다고 전했다. 'Butter'는 '디지털 송 세일즈' 차트에서도 진입 첫 주 이래 7주 연속 정상을 지켰다.

빌보드가 인용한 MRC 데이터에 따르면 'Butter'는 지난 8일까지의 주간 집계에서 라디오 방송 청취자 수 2910만을 기록했다. 이는 직전 주간 집계에 비해 6% 증가한 수치다.

'Butter'는 '팝 에어플레이' 차트 10위에 랭크됐다. '팝 에어플레이'에서 지난해 12월 'Dynamite'로 5위를 찍었던 BTS는 '팝 에어플레이' 톱10에 2곡 이상을 올린 최초의 한국 아티스트라는 기록도 세웠다. '팝 에어플레이' 차트는 팝 장르의 상위 40개 곡을 대상으로 미국 내 약 160개 주요 라디오 방송국의 주간 방송 횟수를 집계해 순위를 매긴다.

'Butter'는 진입 첫 주인 6월5일 자 '핫 100' 차트에 1위로 직행한 뒤 최신 차트까지 7주째 정상을 지키며 대중음악사에 또 하나의 이정표를 세웠다. 이로써 BTS가 '핫 100' 1위를 꿰찬 것은 통산 12번째다. 한국 가수 최초로 '핫 100' 정상에 올랐던 'Dynamite'(3회)를 시작으로 피처링에 참여한 'Savage Love' 리믹스 버전(1회), 앨범 'BE'의 타이틀곡 'Life Goes On'(1회), 그리고 'Butter'(7회)에 이르기까지 BTS는 1년이 채 되지 않은 기간에 경이적인 기록을 세웠다.

한편, BTS는 지난 9일 글로벌 서머송 'Butter'와 신규 트랙 'Permission to Dance'가 담긴 싱글 CD 'Butter'를 발매했다. 댄스 팝 기반의 경쾌한 피아노 연주와 스트링 사운드가 돋보이는 'Permission to Dance'는 중독성 강한 멜로디와 울림 있는 메시지로 뜨거운 인기를 얻고 있다.

