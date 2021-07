고속도로서 시속 100㎞로 역주행한 60대 운전자…"극단적 선택하려고"

[아시아경제 허미담 기자] 수도권 일대 고속도로에서 승용차를 몰고 역주행을 한 60대 남성이 경찰과 추격전을 벌인 끝에 붙잡혔다. 이 남성은 "극단적 선택을 하려고 역주행을 했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

인천 중부경찰서는 도로교통법상 난폭운전 혐의로 60대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다고 11일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 경기도 양주시 수도권 제1 순환고속도로 양주요금소 인근에서 노오지 분기점까지 22㎞를 역주행한 혐의를 받고 있다.

그는 양주요금소 인근에서 다른 운전자의 신고를 받고 출동한 경찰 순찰차를 피해 달아났다. A씨는 시속 100㎞가 넘는 속도로 수도권 제1순환고속도로에서 역주행을 하다가 인천국제공항고속도로로 갈아탄 뒤부터는 정방향으로 도주한 것으로 알려졌다.

그는 인천시 중구 운서동 신불 나들목(IC) 인근에서 40㎞ 넘게 뒤쫓은 경찰에 체포됐다. 경찰이 추격하는 과정에서 다행히 사고 및 인명피해는 발생하지 않았다.

A씨는 경찰 조사에서 "극단적 선택을 하려고 했다"고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "음주 측정 결과 수치가 나오지 않았고 무면허 상태도 아니었다"라며 "A씨가 정확히 어디서부터 역주행을 했는지는 조사할 예정"이라고 말했다.

