NH저축銀, 비전 선포식…"디지털 기반 초우량 저축은행 되겠다"

[아시아경제 송승섭 기자]NH저축은행이 비전 선포식을 하고 디지털 기반의 초우량 저축은행으로 거듭나겠다고 공언했다.

11일 NH저축은행에 따르면 서울 강남구 본사에서 열린 선포식에서는 ‘함께하는 100년 농협, 디지털 기반 초우량 저축은행’이 중장기 비전으로 채택됐다. 비전 달성을 위한 핵심가치로는 DT(디지털 전환) 혁신·내실 성장·ESG(환경·사회·지배구조) 경영·인재 확충을 제시했다.

NH저축은행은 DT 혁신을 통해서 미래성장 동력 창출을 위한 디지털 기반의 금융혁신을 다진다는 설명이다. 새로운 사업과 수익원을 발굴해 경쟁력을 강화하고 모든 업무를 디지털화해 효율성을 증대한다. 내실 성장은 사업추진 역량 강화와 연결된다. 수익성 중심의 영업기반을 다각화하고 리스크 관리를 강화해 자산의 질적 개선을 도모하는 게 목표다. 또 공익적 가치 실현에 동참해 ESG 경영을 실천하고, 미래 금융환경 변화에 대응 가능한 전문 인력을 확대할 예정이다.

NH저축은행은 실행력 제고를 위해 2022년부터 비전을 경영전략에 반영한다. 이를 통해 사업을 중점 추진하고 자체 모바일 금융 플랫폼 ‘NH FIC Bank’ 지속해서 고도화할 방침이다.

최광수 대표는 “미래 금융환경 변화에 빠르게 대응하고 편리하고 안전한 금융회사가 되려면 디지털 기반의 금융혁신이 중요하다”고 강조했다.

