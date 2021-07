박상현 "2년 10개월 만에 통산 9승째~"…전재한 ‘2타 차 2위’

우성종합건설 아라미르CC 부산경남오픈 최종일 4언더파 우승, 이기상과 김봉섭, 배용준은 공동 3위

[아시아경제 노우래 기자] 베테랑 박상현(38ㆍ동아제약)의 우승 가뭄 탈출이다.

11일 경남 창원시 아라미르골프장(파71ㆍ7206야드)에서 끝난 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 우성종합건설 아라미르CC 부산경남오픈(총상금 5억원) 최종일 4언더파를 작성해 2타 차 우승(18언더파 266타)을 완성했다. 2018년 9월 신한동해오픈 우승 이후 2년 10개월 만에 통산 9승째, 우승상금은 1억원이다. 통산 상금도 38억5479만원으로 늘어났다. 이 부문 1위다.

박상현은 1타 차 공동선두로 출발해 버디 5개(보기 1개)를 낚았다. 3번홀과 8번홀에서 버디를 잡아내 전반에 2타를 줄였고, 후반에는 11번홀과 14번홀(이상 파4)에서 버디를 추가해 경쟁자들의 추격에서 멀찌감치 달아났다. 17번홀(파4)에서 유일한 보기를 적어냈지만 마지막 18번홀(파5) 버디로 우승을 자축했다. "오랜만에 우승이라 기분이 너무 좋다"며 "하반기에는 더 좋은 모습을 보여드리겠다"고 환호했다.

전재한(31)이 6언더파의 데일리베스트를 앞세워 2위(16언더파 268타)로 도약했다. 지난해 9월 현대해상 최경주인비테이셔널 공동 2위 이후 개인 최고 성적이다. 이기상(35·ZEMU)과 김봉섭(38·조텍코리아), 배용준(21·CJ온스타일) 공동 3위(15언더파 269타), 김태호(26·wilo)와 강태영(23·우성종합건설) 공동 6위(14언더파 270타), 윤성호(25)가 10위(13언더파 271타)를 차지했다.

