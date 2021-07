서울 강남구 코엑스에서 열린 유아박람회에서 직원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 행사가 전면 중단됐다. 확진자가 행사장에 상주한 기간에 행사에 다녀간 사람은 4천여 명인 것으로 전해졌다. 11일 코엑스에 전시 개최 취소 안내문이 설치돼 있다. /문호남 기자 munonam@

